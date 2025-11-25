Real ohne Courtois nach Piräus

Ein Magen-Darm-Virus bremst Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois aus: Der 33 Jahre alte Belgier wird dem spanischen Champions-League-Rekordsieger im Auswärtsspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Olympiakos Piräus fehlen. Dies gab Real am Dienstag bekannt.

Der Ukrainer Andrij Lunin soll Courtois ersetzen und mit an einem Erfolgserlebnis arbeiten. Zuletzt hatte der Tabellenführer der spanischen La Liga eine 0:1-Niederlage beim FC Liverpool kassiert. In der Tabelle der Champions League belegen die "Königlichen" aktuell Rang sieben und haben zuletzt wettbewerbsübergreifend keines der vergangenen drei Pflichtspiele gewonnen.