Remis statt Komplett-Blamage: Chelsea patzt bei Qarabag

Der FC Chelsea hat in der Champions League einen Dämpfer kassiert. Beim aserbaidschanischen Meister und krassen Außenseiter Qarabag Agdam kamen die Engländer mit einer B-Elf nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. Beide Teams stehen nach vier Spielen nun bei sieben Punkten.

Der 18-jährige Brasilianer Estevao (16.) und Joker Alejandro Garnacho (53.) trafen für die Mannschaft von Teammanager Enzo Maresca, der seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Sieg am Wochenende in der Premier League bei Tottenham Hotspur auf gleich neun Positionen veränderte. Leandro Andrade (29.) und Marko Jankovic (39.) hatten Qarabag, das mit zwei Siegen aus drei Spielen stark gestartet war, im Nationalstadion in Baku zur Pause in Führung geschossen und von der nächsten großen Überraschung träumen lassen.

Kurios zudem: Mit Sebastian Gishamer pfiff erstmals seit 14 Jahren wieder ein Österreicher ein Königsklassen-Spiel.

Auf Zypern feierte indes der deutsche Schiedsrichter Sven Jablonski sein Champions-League-Debüt. Unter der Leitung des 35-Jährigen und mit Altstar David Luiz in der Startelf gelang Debütant Pafos FC, das Ende September noch mit 1:5 gegen den FC Bayern verloren hatte, mit dem 1:0 (0:0) gegen den FC Villarreal der erste Dreier in der Königsklasse.