Rolfes fordert: "Mutiger auftreten" gegen Haaland und Co.

Sportchef Simon Rolfes fordert eine breite Brust bei den Profis von Bayer Leverkusen gegen das Starensemble von Manchester City. "Das Learning aus den letzten Spielen gegen die Topgegner ist, dass wir mutiger auftreten müssen", sagte der 43-Jährige vor der Partie in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in Manchester.

Gegen den Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:7) und in der Bundesliga beim FC Bayern (0:3) waren die Rheinländer chancenlos geblieben. "Du musst auch gegen Top-Mannschaften versuchen, ihnen weh zu tun", sagte Rolfes am Montag vor dem Abflug. Solche Spiele seien "wunderbar, weil du manchmal an deine Grenzen gebracht wirst - und manchmal darüber hinaus. Aber du entwickelst dich weiter".

Ein besonderes Augenmerk müssen die Leverkusener auf City-Torjäger Erling Haaland legen. Nur in drei Partien in dieser Saison traf der Norweger nicht, City verlor diese jeweils. "Den Schlüsselspieler einer Mannschaft aus dem Spiel zu nehmen, ist häufig kein schlechtes Rezept", sagte Rolfes mit Blick auf den Starstürmer, der schon wieder bei 19 Pflichtspieltoren steht: "Wenn wir ihn kontrollieren, erhöht das unsere Chance, keine Tore zu bekommen."

Nach dem Sieg in Wolfsburg (3:1) kann Trainer Kasper Hjulmand in Manchester auch auf den zuletzt angeschlagenen Ibrahim Maza setzen. Fehlen wird dagegen unter anderem Jonas Hofmann, der in der Liga überzeugt hatte, aber nicht für die Königsklasse nominiert ist. "Unser Kader wird ein bisschen kleiner sein", sagte Rolfes.