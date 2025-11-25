Slot fühlt sich "schuldig" - Wirtz nicht im Training

Teammanager Arne Slot fühlt sich für die Misere vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool verantwortlich. "Es ist fast lächerlich. Das hätte ich nie erwartet", sagte der 47-Jährige vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen die PSV Eindhoven über die Horror-Ergebnisse der letzten Wochen.

Die 0:3-Klatsche gegen Nottingham Forest stürzte die Reds am vergangenen Wochenende noch tiefer in die Krise. Acht der letzten elf Pflichtspiele gingen verloren, in der Premier League liegt der LFC nach zwölf Spieltagen nur auf Rang zwölf. "Niemand hätte erwartet, dass wir so viel verlieren würden. Natürlich übernehme ich die Verantwortung dafür und fühle mich schuldig", sagte Slot. Immerhin: In der Champions League liegt Liverpool auf Kurs, gewann drei der ersten vier Spiele.

Auch unter den Spielern habe es nach der "peinlichen" Vorstellung gegen Nottingham intensive Gespräche gegeben. "In den Tagen danach waren wir, ich will nicht sagen wütend, aber wir haben versucht, miteinander zu reden und ehrlich zueinander zu sein", sagte der Niederländer Cody Gakpo. "Es war nicht wirklich ein Meeting, aber wir sind uns bewusst, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, dass wir bestimmte Dinge auf dem Platz besser machen müssen. Darüber haben wir gesprochen."

Nicht mithelfen beim Umschwung kann am Mittwoch höchstwahrscheinlich Florian Wirtz. Der deutsche Nationalspieler fehlte am Dienstag im Abschlusstraining, zuletzt hatte er nach der Länderspielpause mit muskulären Problemen aussetzen müssen. Slot gab am Abend auf der Pressekonferenz kein Verletzungsupdate.