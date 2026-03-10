Toni warnt Bayern: "Atalanta sehr selbstbewusst"

Luca Toni hat seinen ehemaligen Klub Bayern München vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo vor einem unerschrockenen und gefestigten Team gewarnt. "Sie dürfen ihren Gegner nicht unterschätzen. Die Atalanta-Spieler sind sehr selbstbewusst und sehr stolz, dass sie so weit gekommen sind", sagte der frühere Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga dem Münchner Merkur/tz vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in Bergamo.

Als Grund für das zuletzt verbesserte Auftreten der Norditaliener machte Toni allen voran den Trainer verantwortlich. "Unter Palladino spielen sie einen starken Fußball. Er hat die Mentalität in der Mannschaft zum Positiven verändert", sagte der Weltmeister von 2006 über den Coach Raffaele Palladino, der Atalanta erst im November übernommen hatte.

Der Tabellensiebte der Serie A ist unter dem 41-Jährigen deutlich widerstandsfähiger geworden. In den Playoffs der Königsklasse drehte Atalanta zuletzt gegen Borussia Dortmund eine 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel und siegte im eigenen Stadion 4:1.