Viererpacker Mbappé: "Normal, dass die Leute reden"

Die Unruhe war groß, doch Kylian Mbappé hat sie im Stile eines Champions höchstpersönlich beseitigt. "Es war sehr wichtig, auf die Siegerstraße zurückzukehren. Wir wissen, dass drei Spiele ohne Erfolg viel sind für uns", sagte der Stürmerstar von Real Madrid nach seinem Viererpack beim spektakulären 4:3 (3:1) in der Champions League bei Olympiakos Piräus und betonte: "Bei einem Klub wie Real ist es normal, dass die Leute anfangen zu reden", wenn die Königlichen drei Partien in Serie nicht gewinnen.

Mbappé machte Schluss damit und führte Madrid im achten Versuch zum ersten Sieg in Griechenland. Er erzielte den zweitschnellsten Hattrick in der Geschichte des Wettbewerbs (22., 24., 29.) nach Mohamed Salah vom FC Liverpool und legte das vierte Tor nach (59.), sein neuntes in dieser Saison.

"Ich bin sehr glücklich, es ist immer ein Vergnügen, Tore zu schießen", sagte er bei Movistar: "Meine Mitspieler bedienen mich mit Qualitätspässen. Ich bin sehr froh, in dieser Mannschaft und mit diesen Spielern spielen zu dürfen. Aber natürlich gibt es Dinge, die wir verbessern können."

Mit dem Erfolg rückte auch Trainer Xabi Alonso aus der Schusslinie. "Das Wichtigste war, diese negative Dynamik zu durchbrechen und dieses Gefühl (des Sieges) wieder zu erlangen", sagte er: "Wir brauchen jeden, aber es ist klar, dass Kylian herausstach."