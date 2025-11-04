Vierter Sieg: Arsenal für Bayern gerüstet

Der FC Arsenal hat seine weiße Weste in der Champions League gewahrt und zeigt sich gut gerüstet für den Kracher gegen Bayern München. Der souveräne Spitzenreiter der englischen Premier League feierte mit dem 3:0 (1:0) beim tschechischen Meister Slavia Prag den vierten Zu-Null-Sieg im vierten Spiel. Nächster Gegner ist am 26. November der FC Bayern.

Bukayo Saka (32., Handelfmeter) und Mikel Merino (46./68.) trafen für die Gunners, bei denen der eingewechselte Max Dowman mit 15 Jahren und 234 Tagen zum jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte wurde. Er löste den früheren Dortmunder Youssoufa Moukoko ab.

Zuvor hatten gegen Arsenal schon Atlético Madrid (0:4), Olympiakos Piräus und Athletic Bilbao (jeweils 0:2) das Nachsehen gehabt.

Die Londoner mussten in Tschechien auf zahlreiche Stars verzichten. Nationalspieler Kai Havertz, Spielmacher Martin Ödegaard oder die Stürmer Gabriel Jesus, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli und Noni Madueke sind allesamt verletzt. Sechser Martín Zubimendi fehlte gelbgesperrt.

Und so brauchte Arsenal ein wenig Zeit, um sich zu finden. Slavia hatte zunächst mehr vom Spiel und einige Gelegenheiten. Nachdem Lukas Provod einen Kopfball von Gabriel mit der Hand abgewehrt und Saka den fälligen Strafstoß verwandelt hatte, nahm das Spiel aber seinen erwarteten Verlauf.