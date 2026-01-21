Vinicius versöhnt sich mit Fans: "So liebt euch das Bernabéu"

Nach der Versöhnung mit den Fans im Estadio Bernabéu gab Vinicius Júnior einen Einblick in sein Seelenleben. "Die letzten Tage waren sehr schwierig für mich, für meine Mitspieler, aber besonders für mich wegen der Pfiffe und all der negativen Äußerungen über mich", sagte der Starspieler von Real Madrid. All das mache ihn "sehr traurig", so der 25-Jährige, er möchte "nicht zuhause ausgepfiffen werden, wo ich mich so wohlfühle."

Vinicius und andere Spieler waren zuletzt von ihren eigenen Fans ausgepfiffen worden, ehe die Real-Stars am Dienstagabend mit einem 6:1 (2:0) in der Champions League gegen die AS Monaco für Wiedergutmachung sorgten. Besonders "Vini Jr." glänzte hierbei, engagierte sich in der Defensive, heimste dafür Szenenapplaus ein und steuerte obendrein drei Vorlagen und einen Treffer (63.) bei.

"So liebt euch das Bernabéu", schrieb Marca nach dem dritten Spiel seit der Entlassung von Trainer Xabi Alonso, während seine Teamkollegen mit Vinicius fühlten. "Ich glaube, er ist ein Spieler, der aufblüht, wenn er Liebe bekommt. Man konnte heute sehen, wie sich die Stimmung ihm gegenüber verändert hat", sagte Jude Bellingham. Der Flügelstürmer scheine, "ein wenig von diesen Fesseln befreit zu sein. Und hoffentlich kann er so weitermachen."