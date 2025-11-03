Vor Duell in Neapel: Toppmöller angeschlagen im Hotelbett

Hotelbett statt Pressekonferenz: Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) bei der SSC Neapel aufgrund einer Erkältung eine ungeplante Pause einlegen müssen. "Bei Dino bin ich mir sicher, dass er topfit und voller Energie an der Seitenlinie stehen wird", zeigte sich Toppmöllers Co-Trainer und Vertreter Jan Fießer am Tag vor der Begegnung optimistisch. Pressesprecher Bartosz Niedzwiedzki ergänzte, dass der angeschlagene Coach im Flugzeug in einer eigenen Reihe gesessen und dabei eine Maske getragen habe: "Er versucht, bis morgen wieder gesund und munter zu werden."

Beim italienischen Meister und Spitzenreiter Neapel will die SGE ihre verrückte Serie in der Königsklasse beenden. Nach dem 5:1 zum Auftakt gegen Galatasaray Istanbul folgten jeweils zwei 1:5-Niederlagen bei Atlético Madrid und gegen den FC Liverpool. "Es ist schon etwas kurios. Ich hoffe, dass es nicht wieder der Fall sein wird", sagte Fießer: "Ich glaube, dass wir aus den letzten Champions-League-Spielen gelernt haben. Wir sind hier, um zu gewinnen."

In Neapel muss die Eintracht dabei aber ohne lautstarke Unterstützung auskommen. Die italienischen Behörden hatten als Folge der schweren Krawalle beim vergangenen Duell beider Teams im Achtelfinale der Königsklasse in der Saison 2022/23 einen Ausschluss der Gäste-Anhänger verhängt. "Das mit den Fans nehmen wir hin, sie sind im Geiste dabei", sagte Fießer: "Sportlich haben wir uns sehr gut vorbereitet, wir wissen, was uns erwartet."