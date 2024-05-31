DFB-Pokal 2024/25: Die Auslosung der 1. Runde heute live im Liveticker und Free-TV

Am 1. Juni wird die 1. Runde des DFB-Pokal für die kommende Saison ausgelost. Alle Infos und einen Liveticker findet ihr hier. DFB-Pokal 2025/26: Die Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Livestream Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm hat bei der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals am Samstagabend das große Los gezogen und wird den FC Bayern München empfangen. Pokalsieger Bayer Leverkusen wird das Unternehmen Titelverteidigung bei Carl Zeiss Jena beginnen. Der Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck freut sich auf den Champions-League-Finalist Borussia Dortmund. Der Pokalschreck der letzten Saison, 1. FC Saarbrücken, empfängt den 1. FC Nürnberg. Der diesjährige Finalist 1. FC Kaiserslautern reist zum FC Ingolstadt. Der diesjährige Finalist 1. FC Kaiserslautern reist zum FC Ingolstadt.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 18:11 Uhr: Die Paarungen der 1. Runde +++ SSV Ulm - FC Bayern München Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf Arminia Bielefeld - Hannover 96 Jahn Regensburg - VfL Bochum SC Preußen Münster - VfB Stuttgart Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC Bremer SV - SC Paderborn SV Meppen - Hamburger SV FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Phönix Lübeck - Borussia Dortmund VfV 06 Hildesheim - SV Elversberg FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim 1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg Energie Cottbus - SV Werder Bremen TuS Koblenz - VfL Wolfsburg Rot-Weiss Essen - RB Leipzig SV Wehen Wiesbaden - Mainz 05 1. FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern SV Sandhausen - 1. FC Köln Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg Carl Zeiss Jena - Bayer Leverkusen VfR Aalen - FC Schalke 04 Hansa Rostock - Hertha BSC Hallescher FC - FC St. Pauli VfL Osnabrück - SC Freiburg Greifswalder FC - Union Berlin TSV Schott Mainz - SpVgg Greuther Fürth FC Teutonia Ottensen - SV Darmstadt 98 Viktoria Berlin - FC Augsburg Alemannia Aachen - Holstein Kiel

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 18:01 Uhr: Gleich geht's los...+++ Die Paarungen wird Nils Petersen ziehen, die 1. Runde des DFB-Pokals 2024/25 wird im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wer schlägt Titelverteidiger Bayer Leverkusen? Das Finale der abgelaufenen Saison ist noch nicht lang her, da wird der Blick bereits auf die nächste Spielzeit geworfen. Am 1. Juni wird die 1. Runde des DFB-Pokal 2024/25 ausgelost. Wer folgt auf Bayer Leverkusen? Oder kann die Werkself ihren Titel verteidigen. Die abgelaufene DFB-Pokal-Saison hatte die ein oder andere Überraschung parat. Sowohl der FC Bayern (in der 2. Runde gegen den 1. FC Saarbrücken), RB Leipzig (in der 2. Runde gegen den VfL Wolfsburg) als auch Borussia Dortmund (im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart), mussten in der vergangenen Saison recht früh die Segel streichen. Im Halbfinale stand letztendlich mit Bayer Leverkusen nur ein Bundesligist. Mit 4:0 setzte sich der amtierende Meister gegen Fortuna Düsseldorf durch. Im zweiten Halbfinale endete für Saarbrücken der Traum von Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2). Nun steht die Auslosung für die 1. Runde der neuen Saison statt. Hier könnt ihr die Auslosung im Liveticker mitverfolgen.

DFB-Pokal 2024/25: Diese Temas sind dabei: Teams aus dem Amateur-Topf haben automatisch Heimrecht! Profi-Topf: Bundesliga: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, 1. FC Heidenheim, Werder Bremen, SC Freiburg, FC Augsburg, VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, VfL Bochum, 1. FC Köln, SV Darmstadt 98 2. Bundesliga: FC St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Karlsruher SC, Hannover 96, SC Paderborn, Greuther Fürth, Hertha BSC, Schalke 04, SV Elversberg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg Amateur-Topf: 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig, Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, VfL Osnabrück 3. Liga: SSV Ulm, Preußen Münster, Jahn Regensburg, Dynamo Dresden Landespokalsieger: 1. FC Saarbrücken, SV Sandhausen, Hallescher FC, Erzgebirge Aue (Vize-Pokalsieger), Rot-Weiss Essen, FC Ingolstadt 04, Arminia Bielefeld, Offenbacher Kickers, Energie Cottbus, Carl-Zeiss Jena, Viktoria Berlin, Alemannia Aachen, Schott Mainz, Teutonia Ottensen, Bremer SV, Greifswalder FC, 1. FC Phönix Lübeck, TuS Koblenz, SV Meppen, VfV 06 Hildesheim, FC 08 Villingen, VfR Aalen Meister Regionalliga Bayern und Meister Oberliga Westfalen: Würzburger Kickers und Sportfreunde Lotte

- Anzeige -

Wann findet die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokal statt? Die 1. Runde des DFB-Pokal 2024/25 wird am Samstag, den 1. Juni, ab 18 Uhr ausgelost.

- Anzeige -

DFB-Pokal 2024/25 live: Wer überträgt die Auslosung der 1. Runde im Free-TV? Die Auslosung wird live in der ARD gezeigt. Die Übertragung der "Sportschau" beginnt um 18 Uhr.

- Anzeige -

Wer zeigt die Auslosung der 1. Pokal-Runde im Livestream? Die Auslosung in der ARD wird auch in der Mediathek übertragen. Diese findet ihr unter anderem bei JOYN.

- Anzeige -

DFB-Pokal 2024/25 live: Wer ist die Losfee für die Auslosung der 1. Runde? Als Losfee fungiert Nils Petersen. Der Ex-Bundesliga-Spieler (SC Freiburg, Werder Bremen und FC Bayern) beendete im vergangenen Sommer sein Profi-Karriere und stand 2011/12 (mit dem FC Bayern) und 2021/22 (mit dem SC Freiburg) im Finale.

- Anzeige -