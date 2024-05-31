- Anzeige -
DFB-Pokal

DFB-Pokal 2024/25: Die Auslosung der 1. Runde heute live im Liveticker und Free-TV

  • Aktualisiert: 01.06.2024
  • 18:11 Uhr
  • ran.de
Am 1. Juni wird die 1. Runde des DFB-Pokal für die kommende Saison ausgelost. Alle Infos und einen Liveticker findet ihr hier.

DFB-Pokal 2025/26: Die Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Livestream

Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm hat bei der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals am Samstagabend das große Los gezogen und wird den FC Bayern München empfangen.

Pokalsieger Bayer Leverkusen wird das Unternehmen Titelverteidigung bei Carl Zeiss Jena beginnen.

Der Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck freut sich auf den Champions-League-Finalist Borussia Dortmund.

Der Pokalschreck der letzten Saison, 1. FC Saarbrücken, empfängt den 1. FC Nürnberg. Der diesjährige Finalist 1. FC Kaiserslautern reist zum FC Ingolstadt.

+++ 18:11 Uhr: Die Paarungen der 1. Runde +++

SSV Ulm - FC Bayern München

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld - Hannover 96

Jahn Regensburg - VfL Bochum

SC Preußen Münster - VfB Stuttgart

Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

Bremer SV - SC Paderborn

SV Meppen - Hamburger SV

FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Phönix Lübeck - Borussia Dortmund

VfV 06 Hildesheim - SV Elversberg

FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim

1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg

Energie Cottbus - SV Werder Bremen

TuS Koblenz - VfL Wolfsburg

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig

SV Wehen Wiesbaden - Mainz 05

1. FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern

SV Sandhausen - 1. FC Köln

Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg

Carl Zeiss Jena - Bayer Leverkusen

VfR Aalen - FC Schalke 04

Hansa Rostock - Hertha BSC

Hallescher FC - FC St. Pauli

VfL Osnabrück - SC Freiburg

Greifswalder FC - Union Berlin

TSV Schott Mainz - SpVgg Greuther Fürth

FC Teutonia Ottensen - SV Darmstadt 98

Viktoria Berlin - FC Augsburg

Alemannia Aachen - Holstein Kiel

+++ 18:01 Uhr: Gleich geht's los...+++

Die Paarungen wird Nils Petersen ziehen, die 1. Runde des DFB-Pokals 2024/25 wird im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost.

Wer schlägt Titelverteidiger Bayer Leverkusen?

Das Finale der abgelaufenen Saison ist noch nicht lang her, da wird der Blick bereits auf die nächste Spielzeit geworfen. Am 1. Juni wird die 1. Runde des DFB-Pokal 2024/25 ausgelost. Wer folgt auf Bayer Leverkusen? Oder kann die Werkself ihren Titel verteidigen.

Die abgelaufene DFB-Pokal-Saison hatte die ein oder andere Überraschung parat. Sowohl der FC Bayern (in der 2. Runde gegen den 1. FC Saarbrücken), RB Leipzig (in der 2. Runde gegen den VfL Wolfsburg) als auch Borussia Dortmund (im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart), mussten in der vergangenen Saison recht früh die Segel streichen.

Im Halbfinale stand letztendlich mit Bayer Leverkusen nur ein Bundesligist. Mit 4:0 setzte sich der amtierende Meister gegen Fortuna Düsseldorf durch. Im zweiten Halbfinale endete für Saarbrücken der Traum von Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2).

Nun steht die Auslosung für die 1. Runde der neuen Saison statt. Hier könnt ihr die Auslosung im Liveticker mitverfolgen.

DFB-Pokal 2024/25: Diese Temas sind dabei:

Teams aus dem Amateur-Topf haben automatisch Heimrecht!

Profi-Topf:

Bundesliga:

  • Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, 1. FC Heidenheim, Werder Bremen, SC Freiburg, FC Augsburg, VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, VfL Bochum, 1. FC Köln, SV Darmstadt 98

2. Bundesliga:

  • FC St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Karlsruher SC, Hannover 96, SC Paderborn, Greuther Fürth, Hertha BSC, Schalke 04, SV Elversberg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg

Amateur-Topf:

2. Bundesliga:

  • Eintracht Braunschweig, Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, VfL Osnabrück

3. Liga:

  • SSV Ulm, Preußen Münster, Jahn Regensburg, Dynamo Dresden 

Landespokalsieger:

  • 1. FC Saarbrücken, SV Sandhausen, Hallescher FC, Erzgebirge Aue (Vize-Pokalsieger), Rot-Weiss Essen, FC Ingolstadt 04, Arminia Bielefeld, Offenbacher Kickers, Energie Cottbus, Carl-Zeiss Jena, Viktoria Berlin, Alemannia Aachen, Schott Mainz, Teutonia Ottensen, Bremer SV, Greifswalder FC, 1. FC Phönix Lübeck, TuS Koblenz, SV Meppen, VfV 06 Hildesheim, FC 08 Villingen, VfR Aalen

Meister Regionalliga Bayern und Meister Oberliga Westfalen:

  • Würzburger Kickers und Sportfreunde Lotte
Wann findet die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokal statt?

Die 1. Runde des DFB-Pokal 2024/25 wird am Samstag, den 1. Juni, ab 18 Uhr ausgelost.

DFB-Pokal 2024/25 live: Wer überträgt die Auslosung der 1. Runde im Free-TV?

Die Auslosung wird live in der ARD gezeigt. Die Übertragung der "Sportschau" beginnt um 18 Uhr.

Wer zeigt die Auslosung der 1. Pokal-Runde im Livestream?

Die Auslosung in der ARD wird auch in der Mediathek übertragen. Diese findet ihr unter anderem bei JOYN.

DFB-Pokal 2024/25 live: Wer ist die Losfee für die Auslosung der 1. Runde?

Als Losfee fungiert Nils Petersen. Der Ex-Bundesliga-Spieler (SC Freiburg, Werder Bremen und FC Bayern) beendete im vergangenen Sommer sein Profi-Karriere und stand 2011/12 (mit dem FC Bayern) und 2021/22 (mit dem SC Freiburg) im Finale.

DFB-Pokal 2024/25: Alle Termine im Überblick:

  • 1. Runde: 16. bis 19. August 2024
  • 2. Runde: 29. und 30. Oktober 2024
  • Achtelfinale: 3. und 4. Dezember 2024
  • Viertelfinale: 4. und 5. Februar sowie 25. und 26. Februar 2025
  • Halbfinale: 1. und 2. April 2025
  • Finale: 24. Mai 2025

Weil Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart am Wochenende der 1. Runde im Supercup aufeinandertreffen, spielen bei Klubs ihre Erstrundenpartien zu einem späteren Zeitpunkt.

