Pokal: Kovac setzt auf Mane

Trainer Niko Kovac setzt im Pokal-Derby beim Drittligisten Rot-Weiss Essen am Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in der ausgedünnten Verteidigung auf Filippo Mane (20). "Er kann das. Sollte nichts Unerwartetes passieren, kriegt er das Vertrauen ausgesprochen", sagte Kovac am Freitag während seiner Pressekonferenz.

Trotz der Verletzungen von Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Kapitän Emre Can "werden wir es hinkriegen, drei Innenverteidiger aufzubieten", versicherte Kovac. "Man kann Mane spielen lassen oder Julian Ryerson, das ist schon so, dass wir dort auf jeden Fall Spieler haben." Kovac deutete aber auch einen Transfer an.

Der Trainer erwartet zum Pflichtspielstart nach verkürzter Vorbereitung durch die Klub-WM eine "intensive Partie. Dort brennt die Hütte. Wir wollen das aber runterreduzieren auf eine Pflichtaufgabe." Der BVB wisse um die Schwierigkeit, habe aber klare Ansprüche: "Der kürzeste Weg zu einem Titel ist der DFB-Pokal. Sechs Spiele gewinnen, und du holst den Cup."

Kovac warnte allerdings: "Wenn wir glauben, es geht von alleine, dann wird es ein langer Abend." Auch ein Drittligateam sei eine Profimannschaft: "Es passieren immer wieder Wunder - aber das soll diesmal nicht passieren."