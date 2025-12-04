Polzin hadert nach Pokal-Aus: "Sehr enttäuschend"

Merlin Polzin war nach dem bitteren Pokal-Aus sichtlich angefressen. Die Achtelfinalpleite sei "sehr enttäuschend, weil wir uns mehr versprochen haben und das definitiv möglich gewesen wäre, eine Runde weiter zu kommen", sagte der Trainer des Hamburger SV nach dem 2:4 im Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel bei Sky. Nach der Verlängerung hatte es am Mittwochabend 1:1 (0:0) gestanden.

"Das Momentum war eigentlich auf unserer Seite. Sehr, sehr bitter", führte Polzin aus, dessen Team nach einem Treffer von Rückkehrer Bakery Jatta bis zur 118. Minute geführt hatte. Immerhin: Über Jattas Bilderbuch-Comeback konnte sich Polzin ein wenig freuen. Der Angreifer hatte zuletzt im Januar für den HSV gespielt, gegen Kiel aber bereits acht Minuten nach seiner Einwechslung getroffen.

"Für ihn persönlich hat es mich natürlich sehr gefreut. Ich hätte es ihm gegönnt, der Matchwinner zu sein. Er ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft", sagte Polzin - und richtete den Blick schnell nach vorne auf das Nordderby gegen Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). "Es ist schon abgehakt. Es geht jetzt weiter und die Vorbereitung auf Bremen beginnt", sagte er.

Ähnlich sah es sein Schützling, der Ex-Kieler Nicolai Remberg. "Wenn du so ausscheidest, ist es bitter, aber das wirft die Mannschaft nicht aus der Bahn", sagte er: "Wir haben am Sonntag ein wichtiges Spiel, das müssen wir jetzt abhaken."