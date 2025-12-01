"Muskuläre Probleme": Gladbach im Pokal ohne Neuhaus

Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Florian Neuhaus verzichten. Wie Trainer Eugen Polanski vor dem Duell am Dienstag gegen den FC St. Pauli (18.00 Uhr/Sky) bekannt gab, fällt der Spielmacher mit "muskulären Problemen" aus. Auch Jens Castrop werde die Partie gegen den Liga-Konkurrenten krankheitsbedingt "sehr wahrscheinlich" verpassen, sagte der Gladbacher Coach.

Anfang November hatte Polanski durch das 4:0 auf St. Pauli seinen ersten Ligasieg als Trainer der Gladbacher gefeiert. Für den Kampf um das Viertelfinal-Ticket will der 39-Jährige aber nicht an den jüngsten Erfolg gegen die Kiezkicker erinnern. "Wir müssen das Ergebnis aus der Bundesliga aus unseren Köpfen löschen", sagte Polanski: "Das wird uns nullkommanull helfen."

Trotz der Negativserie von neun Liga-Niederlagen nacheinander sei St. Pauli "eine Mannschaft, die gut ist", sagte Polanski: "Das Tabellenbild zeigt jetzt gerade vielleicht ein bisschen was anderes. Aber St. Pauli ist einfach gut." Von daher werde die Pokal-Begegnung gegen das Team von Trainer Alexander Blessin "ein richtig gefährliches Spiel. Wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren", sagte der frühere polnische Nationalspieler.