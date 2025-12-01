"Raus oder weiter": Hjulmand freut sich auf BVB-"Rückspiel"

Kasper Hjulmand ist ein großer Fan des DFB-Pokals - aus gutem Grund. "Wir haben hier die Möglichkeit, einen Titel zu holen, etwas zu gewinnen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen über den Cup-Wettbewerb, der für den Meister von 2024 wohl die einzige Titelchance in diesem Jahr darstellt: "Das ist ein Super-Wettbewerb. Raus oder weiter!"

Zunächst einmal aber müssen die Leverkusener eine große Prüfung bestehen, um das Viertelfinale zu erreichen. Drei Tage nach der 1:2-Niederlage in der Bundesliga heißt der Gegner am Dienstagabend (21 Uhr/ARD und Sky) wieder Borussia Dortmund. "Selber Kader, selbe Mannschaften und wieder ein enges Spiel. Das ist ein bisschen besonders, die zweite Begegnung in drei Tagen zu haben", sagte Hjulmand: "Es ist klar, was Dortmund macht, aber sie machen das sehr gut."

In "vielen Bereichen" sei sein Team bei der unglücklichen Niederlage am Samstag auf Augenhöhe gewesen, betonte der dänische Coach. Es ginge lediglich darum, beim Auswärtsspiel "Kleinigkeiten" besser zu machen: "Wir sind auf einem guten Weg. Auch wenn wir verloren haben, haben wir sehr viel sehr gut gemacht."

Bayer befindet sich derzeit in einem richtungsweisenden Saison-Abschnitt. "Wir haben in dieser Phase sieben Spiele, fünf davon gegen Champions-League-Gegner", erklärte Hjulmand, dessen Team vor dem Dortmund-Spiel überraschend Manchester City in der Königsklasse besiegt hatte: "Es ist sehr wichtig für unser Projekt, gegen die besten Mannschaften zu spielen und manchmal zu gewinnen. Wir freuen uns, gegen so große Spieler zu spielen."