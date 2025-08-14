"Tolle Geschichte": St. Pauli als Gast am Millerntor

Ein Auswärtsspiel im eigenen Stadion: Auf den FC St. Pauli wartet eine ungewöhnliche erste Runde im DFB-Pokal. Der Fußball-Bundesligist ist im Duell mit dem Regionalligisten Eintracht Norderstedt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur Gast im Millerntor-Stadion. Dennoch fiebern die Hamburger dem Pflichtspielauftakt entgegen.

"Das ist natürlich eine schöne Sache für uns und freut uns sehr", sagte St. Paulis Trainer Alexander Blessin: "Ich freue mich auf das Millerntor, auf die Atmosphäre, auf die Stimmung. Es ist eine tolle Geschichte, so in die Saison zu starten – und eine Woche später mit Dortmund einen richtigen Kracher daheim zu haben."

Das Edmund-Plambeck-Stadion, in dem Norderstedt in der Regionalliga seine Heimspiele austrägt, ist zu klein. Daher einigten sich die beiden Klubs auf das Stadion des FC St. Pauli als Austragungsort. Erstmals seit der Saison 2015/16 wird damit wieder ein Erstrundenspiel des Pokals am Millerntor ausgetragen. Damals traf St. Pauli auf Borussia Mönchengladbach.

Blessin bestätigte am Donnerstag zudem Jackson Irvine als Kapitän. Der australische Nationalspieler hatte sich im April einen Mikrobruch im Fuß zugezogen und wird auch am Wochenende gegen Norderstedt nicht mitwirken können. Irvine sei "auf einem guten Weg und dem Plan sogar voraus", sagte Blessin: "Aber er braucht noch ein bisschen Zeit."

Unterstützend stehen Irvine die Teamkollegen Eric Oelschlägel als zweiter Kapitän und Hauke Wahl als dritter Kapitän zur Seite.