"Vielen Dank!": Leverkusen hat gut lachen

Die Pöbeleien von der Tribüne lächelte Robert Andrich locker weg. "Andrich, halt die Fresse!", rief ein Zuschauer dem Kapitän von Bayer Leverkusen unüberhörbar zu, als dieser nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale bei Borussia Dortmund gerade beim ARD-Interview stand. Und Andrich? Grinste breit und schob gut gelaunt hinterher: "Vielen Dank an den Dortmund-Fan!"

Kaum verwunderlich, dass der 31-Jährige am Dienstagabend besser gelaunt war als so mancher Zuschauer in Dortmund. Mit 1:0 (1:0) hatte sich Bayer beim BVB durchgesetzt, die Titelträume im Pokal am Leben gehalten und sich zugleich für die Liga-Pleite drei Tage zuvor revanchiert. "Wir hatten noch eine Rechnung offen", sagte Torschütze Ibrahim Maza (34.) zufrieden.

"Wir haben uns das Glück heute erarbeitet", resümierte Andrich: "Wir haben schon auch viel gelitten, aber Spaß daran gehabt." Trainer Kasper Hjulmand lobte die gerade in der zweiten Halbzeit starke Defensivleistung seiner Mannschaft. "Es war schwierig. Wir haben gekämpft und super verteidigt", sagte der Däne: "Das ist Pokal. Großes Lob an meine Mannschaft für so viel Charakter."

Das Ziel für die weiteren Pokal-Runden ist klar. "Wir haben hier die Möglichkeit, etwas zu gewinnen", sagte Hjulmand: "Wir machen alles, um im Mai in Berlin zu spielen. Das war heute ein großer Schritt."