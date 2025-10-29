"Wegen Uhrzeit aufpassen": Mohya jüngster Gladbach-Profi

Als es endlich 3:1 stand, traute sich Eugen Polanski doch noch und sorgte mit der Einwechslung von Wael Mohya für einen historischen Moment. "Wir mussten wegen der Uhrzeit und dem Jugendschutzgesetz aufpassen. Bei einer Verlängerung wäre es schwierig geworden", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach über das Debüt des erst 16 Jahre alten Mohya, der am Dienstag zum jüngsten Spieler in der langen Historie des Vereins wurde.

Weil Gladbach gegen den KSC aber in der 89. Minute erhöht hatte, war das Risiko einer Verlängerung gering. Und so kam Mohya mit 16 Jahren, neun Monaten und 27 Tagen zu seinem Debüt bei den Profis. Damit löste er Karlheinz Pflipsen ab, der 1988 mit 17 Jahren ebenfalls im Pokal debütiert hatte.

"Ich bin ein Freund davon, dass man Erfahrung sammelt. Ob er jetzt 16, 17 oder 18 ist - die Leistung bestimmt. Der Junge ist gut, er ist sehr professionell. Er ist einer der Ersten, die da sind, und einer der Letzten, die fahren", sagte Polanski, ehe er mit einem Grinsen anfügte: "Natürlich auch, weil er keinen Führerschein hat. Er muss immer abgeholt werden."

Mittelfeldspieler Mohya war vergangene Saison mit Gladbachs U17 deutscher Meister geworden. Seit Sommer gehört er zum Profikader, hatte sich aber in der Vorbereitung verletzt. "Ich hoffe, dass diese paar Minuten ihn auf die nächste Stufe bringen. Er hat noch sehr viel zu lernen", sagte Polanski.

Der nächste Rekord dürfte aber schon bald fallen, denn der jüngste Gladbacher mit einem Bundesliga-Einsatz ist noch immer Marko Marin. Der spätere Nationalspieler war bei seinem Gladbach-Debüt im März 2007 18 Jahre und 18 Tage alt. Lange halten dürfte diese Marke nicht.