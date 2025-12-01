RB Leipzig vorerst ohne Baku

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Nationalspieler Ridle Baku verzichten. Der 27-Jährige laboriert an einer Verletzung des Sprunggelenks und fehlt den Sachsen damit auch im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky) gegen Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg. Wie lange Baku pausieren muss, steht erst nach weiteren Untersuchungen fest.

Auf dem Weg in Richtung Pokal-Viertelfinale ist das Bundesliga-Spitzenteam aus Leipzig der klare Favorit. "Wir nehmen diese Rolle an und wollen ihr gerecht werden", sagte Trainer Ole Werner, der jedoch vor dem Underdog warnte: "Es ist ein Pokalspiel, alles ist möglich."

Der FCM sei ein Mannschaft, die zuletzt ein Erfolgserlebnis gesammelt habe. "Sie werden sich nicht verstecken und uns fordern. Es geht für uns darum, eine Top-Leistung zu bringen", sagte Werner.