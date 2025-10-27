Rotation: HSV setzt im Pokal auf Torhüter Peretz

Der Hamburger SV setzt auf Rotation und geht mit Torhüter Daniel Peretz ins DFB-Pokalspiel beim 1. FC Heidenheim. "Das hat er sich aufgrund seiner Trainingsleistungen und Leader-Qualitäten verdient", sagte Trainer Merlin Polzin vor dem Zweitrundenduell am Dienstag (18.30 Uhr/Sky).

Der vom FC Bayern ausgeliehene Peretz (25) hatte in der Vorbereitung den Zweikampf um das HSV-Tor gegen Aufstiegsheld Daniel Heuer Fernandes verloren und sich später enttäuscht gezeigt. Nun bekommt der israelische Nationalkeeper seinen ersten Pflichtspieleinsatz im Trikot des Fußball-Bundesligisten.