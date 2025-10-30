Vor Leverkusen und Paris: Bayern überzeugen mit "Lust"

Nach einem harten Stück Arbeit pustete Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl erst einmal kräftig durch. Leverkusen? Paris? Warten nun die großen Brocken? "Das hören wir immer wieder", sagte der 52-Jährige nach dem 4:1 (2:1) in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim aufmüpfigen 1. FC Köln. Doch schon der Einzug ins Achtelfinale sei "wirklich" eine große Aufgabe gewesen, sagte Eberl: "Fußballer wollen solche Spiele wie jetzt in Köln, Samstag gegen Leverkusen und am Dienstag dann bei PSG."

Letztlich souverän haben die noch immer makellosen Bayern die nächste Hürde genommen. Seit Saisonbeginn war es der 14. Erfolg in Serie. Damit hat München die AC Mailand (13 Siege, 1992/93) abgelöst und einen Startrekord in Europas Topligen aufgestellt. "Die Mannschaft hat momentan eine Lust, der Trainer nutzt den Kader", lobte Eberl.

Und auch Trainer Vincent Kompany war vor den Aufgaben gegen Bayer (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) und in der französischen Hauptstadt (4. November, 21 Uhr/Prime Video) ob der Charakterstärke seiner Truppe begeistert. "Was ich liebe an unserer Mannschaft ist, dass sie ruhig geblieben sind", sagte der Belgier nach dem Pokalfight in Köln: "Sie haben sich das Spiel auch verdient, weil sie wieder in die Zweikämpfe reingekommen sind."

Nach der "schwierigen Anfangsphase", in der nach der Kölner Führung durch Stürmer Ragnar Ache (31.) zwischenzeitlich das vierte Zweitrunden-Aus in fünf Jahren gedroht hatte, habe sich sein Team gesteigert. Luis Díaz (36.), allerdings aus einer Abseitsposition, und Harry Kane (38.) brachten den 20-maligen Titelträger wieder auf Kurs. Nach der Pause räumten Kane (64.) und Michael Olise (72.) alle Zweifel am Weiterkommen aus.