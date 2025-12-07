Eintracht Frankfurt feuert offenbar Mannschaftsarzt

Eintracht Frankfurt kommt aktuell nicht zur Ruhe. Am Tag nach der bitteren Pleite bei RB Leipzig wird bekannt, dass die Hessen anscheinend ihren Mannschaftsarzt entlassen haben. Der Grund ist kurios.

Der "Bild" zufolge muss Mannschaftsarzt Dr. Fabian Plachel bei Eintracht Frankfurt gehen.

Die Zeitung veröffentlichte am Sonntag einen Bericht, laut dem der Orthopäde vor dem Bundesliga-Spiel gegen die TSg Hoffenheim (1:1) Anfang November im Mannschaftshotel nicht nur die eigenen Spieler, sondern auch den Hoffenheimer Mathias Honsak behandelt haben soll.

Honsak soll von Eintracht-Spielern gesehen worden sein, die offenbar irritiert reagierten.

Die Eintracht wusste anscheinend nichts davon, dass Plachel auch den Hoffenheimer Spieler betreute.