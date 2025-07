Rot, "Mega-Save", Berger: Ein Spiel voller Dramatik

Das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich (6:5 i.E.) ist eine "packende Partie mit vielen unvorhersehbaren Momenten", wie der englische Guardian schreibt. Der SID gibt einen Überblick über die entscheidenden Szenen eines Spiels voller Dramatik:

ROT FÜR HENDRICH (14. Minute)

Kathrin Hendrich zieht bei einem Freistoß für die Französinnen deren Kapitänin Griedge Mbock am Haarzopf - im Strafraum! Rot für Hendrich und Elfmeter. Grace Geyero verwandelt (15.). Deutschland spielt am Ende 105 Minuten lang in Unterzahl und zeigt laut Bundestrainer Christian Wück eine "unfassbare Leistung".

LINDER MUSS RAUS (20.)

Sarai Linder, die nach einem Zweikampf mit Sakina Karchaoui, an dem auch Jule Brand unglücklich beteiligt war (5.), mit bandagierten Fuß zunächst noch weitergespielt hat, muss vom Feld. Nach Giulia Gwinn (Knieverletzung) und Carlotta Wamser (Rot gegen Schweden) kommt damit als bereits vierte Rechtsverteidigerin Sophie Kleinherne kommt zu ihrem ersten EM-Einsatz.

DER AUSGLEICH (25.)

Eckball von links, am kurzen Pfosten verlängert Sjoeke Nüsken die Hereingabe von Klara Bühl mit dem Kopf ins Tor. Wück betont: "Das war einstudiert."

ABERKANNTE TREFFER (40./57.)

Zwei weitere Male liegt der Ball im deutschen Netz, beide Male zählt der Treffer nicht. Erst steht Delphine Cascarino im Abseits, dann wird der zweite Treffer von Geyero aberkannt, weil Maëlle Lakrar spielentscheidend im Abseits stand und Torhüterin Ann-Katrin Berger irritierte.

ELFMETER VERGEBEN (69.)

Jule Brand wird im Strafraum zu Fall gebracht. Nüsken schießt den Elfer mit rechts flach ins linke Eck, aber zu unplatziert, Torhüterin Pauline Peyraud-Magnin pariert.

BERGERS "MEGA-SAVE" (103.)

Was für eine Parade! Janina Minge lenkt einen Freistoß mit dem Kopf unglücklich aufs eigene Tor - doch Berger wehrt den Ball im Rückwärts-Flug noch vor der Linie ab. "Eine der besten Paraden bei einer Europameisterschaft aller Zeiten", staunt der Guardian, ein "Mega-Save", schreibt der Schweizer Blick.

BERGER TRIFFT UND HÄLT

Im Elfmeterschießen wird Berger endgültig zur Frau des Spiels. Den ersten Elfer der Französinnen durch Amel Majri wehrt sie ab, nach dem Lattentreffer von Sara Däbritz beim vierten deutschen Schuss trifft sie selbst zum 4:3. Kurz darauf wehrt Berger den siebten Elfmeter der Französinnen von Alice Sombath ab - indem sie zum sechsten Mal in ihre linke Ecke springt. "Anne ist überragend, wir können uns auf sie verlassen", sagt Ersatzkapitänin Minge.