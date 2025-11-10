Fußball
FC Barcelona: Lionel Messi hofft auf "Goodbye" in seinem Camp Nou
Barcelona-Legende Lionel Messi würde sich im renovierten Camp Nou gerne von seiner alten Wirkungsstätte verabschieden. Und deshalb besuchte der Argentinier seine ehemalige Heimat und postete ein Bild von sich im Stadion auf Instagram.
"Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann – und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte", schrieb der Rekordtorschütze des FC Barcelona bei Instagram.
"Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich sehr vermisse. Ein Ort, an dem ich unheimlich glücklich war, an dem du mir tausendmal das Gefühl gegeben hast, der glücklichste Mensch der Welt zu sein", schrieb der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner unter eine Fotostrecke von sich im renovierten Stadion.
FC Barcelona: Offizielle Messi-Verabschiedung steht noch aus
Der mittlerweile 38-Jährige war 2021 nach 17 Jahren im katalanischen Verein überraschend zum französischen Rekordmeister Paris Saint-Germain gewechselt. Bei der damaligen Abschiedspressekonferenz musste der Argentinier einige Tränen verdrücken.
Zu einem offiziellen Abschied von den Fans des FC Barcelona kam es bisher noch nicht. Seit seinem Abgang von vier Jahren hatte sich Messi noch nicht öffentlich so sehr für einen Abschied ausgesprochen, wie bei diesem Post.
Aktuell spielt Messi für Inter Miami und bestreitet mit der Mannschaft aus Florida am 22. November das erste Spiel des Eastern-Conference-Halbfinals gegen Cincinnati.