Barcelona-Legende Lionel Messi würde sich im renovierten Camp Nou gerne von seiner alten Wirkungsstätte verabschieden. Und deshalb besuchte der Argentinier seine ehemalige Heimat und postete ein Bild von sich im Stadion auf Instagram.

"Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann – und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte", schrieb der Rekordtorschütze des FC Barcelona bei Instagram.

"Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich sehr vermisse. Ein Ort, an dem ich unheimlich glücklich war, an dem du mir tausendmal das Gefühl gegeben hast, der glücklichste Mensch der Welt zu sein", schrieb der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner unter eine Fotostrecke von sich im renovierten Stadion.