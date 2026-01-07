- Anzeige -
FC Bayern München

FC Bayern - Lennart Karl bis 2031 beim FCB? Talent soll viel mehr verdienen

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 15:50 Uhr
  • Maximilian Kayser

Supertalent Lennart Karl ist bereits bis 2029 an den FC Bayern München gebunden, doch nun soll erneut mit ihm verlängert werden - zu deutlich besseren Bezügen.

Von Maximilian Kayser

Aktuell plant der FC Bayern München keine Transfers im Winter. Einzig ein möglicher Abgang von Sacha Boey hätte zur Folge, dass man sich potentiell nach Verstärkungen auf der Rechtsverteidiger-Position umschaut.

Viel wichtiger für den Rekordmeister sind die anstehenden Vertragsverlängerungen.

Gleich mehrere Verträge von Bayern-Spielern laufen nach der Saison aus, zudem möchte der FCB laut "Sport Bild" sein Talent Lennart Karl noch länger binden. Der hatte gerade erst bei einer Fragerunde eines Fanclubs erzählt, dass sein Traumverein Real Madrid sei - das wäre damit aber erstmal längerfristig vom Tisch.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Lennart Karl soll bis zu sieben Millionen verdienen

Der aktuelle Vertrag des 17-Jährigen beinhaltet eine Klausel, mit der sich sein Vertrag an seinem 18. Geburtstag automatisch bis 2029 verlängert. Dieser Termin ist am 22. Februar. Der FC Bayern will aber frühzeitig handeln und das Gehalt des Youngsters anpassen.

Aktuell verdient Karl geschätzt zwischen einer und zwei Millionen Euro im Jahr - der neue Vertrag soll dies angeblich auf fünf bis sieben Millionen anheben.

Die Verantwortlichen des FCB wünschen sich demnach eine Vertragsverlängerung bis 2031. So sollen die Leistungen von Karl gewürdigt und jeglichen Transfergerüchten frühzeitig ein Riegel vorgeschoben werden. Das ist beim Supertalent auch ratsam: Karl erzielte in seinen ersten Profispielen bereits fünf Scorerpunkte in der Bundesliga sowie drei Tore in der Champions League.

Auch Gnabry, Upamecano und Neuer im Fokus

Deutlich weiter sind die Gespräche mit Serge Gnabry: Der 30-Jährige soll noch im Januar einen neuen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Nach viel hin und her scheint sich auch Dayot Upamecano für einen Verbleib entschieden haben: Der Innenverteidiger soll mit Ausstiegsklausel verlängern - ab 2027 soll er für rund 65 Millionen Euro wechseln können.

Auch Manuel Neuers Vertrag läuft nach der Saison aus. Der Keeper soll nach seinem 40. Geburtstag im März selbst entscheiden, ob er einen weiteren Einjahresvertrag unterschreibt. Aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss.

