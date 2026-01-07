Supertalent Lennart Karl ist bereits bis 2029 an den FC Bayern München gebunden, doch nun soll erneut mit ihm verlängert werden - zu deutlich besseren Bezügen. Von Maximilian Kayser Aktuell plant der FC Bayern München keine Transfers im Winter. Einzig ein möglicher Abgang von Sacha Boey hätte zur Folge, dass man sich potentiell nach Verstärkungen auf der Rechtsverteidiger-Position umschaut. Viel wichtiger für den Rekordmeister sind die anstehenden Vertragsverlängerungen. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund am 9. Januar: Der Bundesliga-Auftakt 2026 live in Sat.1 und im Joyn-Livestream Gleich mehrere Verträge von Bayern-Spielern laufen nach der Saison aus, zudem möchte der FCB laut "Sport Bild" sein Talent Lennart Karl noch länger binden. Der hatte gerade erst bei einer Fragerunde eines Fanclubs erzählt, dass sein Traumverein Real Madrid sei - das wäre damit aber erstmal längerfristig vom Tisch.

Lennart Karl soll bis zu sieben Millionen verdienen Der aktuelle Vertrag des 17-Jährigen beinhaltet eine Klausel, mit der sich sein Vertrag an seinem 18. Geburtstag automatisch bis 2029 verlängert. Dieser Termin ist am 22. Februar. Der FC Bayern will aber frühzeitig handeln und das Gehalt des Youngsters anpassen. Aktuell verdient Karl geschätzt zwischen einer und zwei Millionen Euro im Jahr - der neue Vertrag soll dies angeblich auf fünf bis sieben Millionen anheben. FC Bayern München und Lennart Karl: So reagiert Max Eberl auf den Real-Aufreger Die Verantwortlichen des FCB wünschen sich demnach eine Vertragsverlängerung bis 2031. So sollen die Leistungen von Karl gewürdigt und jeglichen Transfergerüchten frühzeitig ein Riegel vorgeschoben werden. Das ist beim Supertalent auch ratsam: Karl erzielte in seinen ersten Profispielen bereits fünf Scorerpunkte in der Bundesliga sowie drei Tore in der Champions League.

