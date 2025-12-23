Eigentlich wurde Max Eberl auf Lennart Karls massiven Marktwert-Zuwachs angesprochen - doch dann wütete er gegen "Transfermarkt" wegen der Abwertung von Harry Kane.

Von Maximilian Kayser

Für viele Fans sind die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Spieler ein beliebter Diskussionspunkt. Doch anscheinend sind sie auch für die hohen Tiere der Fußballwelt von Bedeutung - darauf lässt zumindest eine Reaktion von Bayern-Sportvorstand Max Eberl vom Wochenende schließen.

Denn eigentlich wurde Eberl nach dem 0:4-Sieg des FC Bayern München in Heidenheim nach dem Supertalent Lennart Karl gefragt. Der wurde von der Seite "Transfermarkt" von 20 Millionen auf 60 Millionen Euro Marktwert hochgestuft - eine riesige Summe für einen 17-Jährigen.

Darauf angesprochen reagierte Eberl trotz perfektem Jahresausklang seines Teams leicht genervt und sagte: "Marktwert? Fragt mich nicht dazu, da habe ich eine eigene Meinung. Also zu den Einschätzungen von Transfermarkt".