FC Bayern-Sportchef Max Eberl ist sauer: Harry Kane mit Marktwert-Abstufung
- Aktualisiert: 26.12.2025
- 13:58 Uhr
- Maximilian Kayser
Eigentlich wurde Max Eberl auf Lennart Karls massiven Marktwert-Zuwachs angesprochen - doch dann wütete er gegen "Transfermarkt" wegen der Abwertung von Harry Kane.
Für viele Fans sind die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Spieler ein beliebter Diskussionspunkt. Doch anscheinend sind sie auch für die hohen Tiere der Fußballwelt von Bedeutung - darauf lässt zumindest eine Reaktion von Bayern-Sportvorstand Max Eberl vom Wochenende schließen.
Denn eigentlich wurde Eberl nach dem 0:4-Sieg des FC Bayern München in Heidenheim nach dem Supertalent Lennart Karl gefragt. Der wurde von der Seite "Transfermarkt" von 20 Millionen auf 60 Millionen Euro Marktwert hochgestuft - eine riesige Summe für einen 17-Jährigen.
Darauf angesprochen reagierte Eberl trotz perfektem Jahresausklang seines Teams leicht genervt und sagte: "Marktwert? Fragt mich nicht dazu, da habe ich eine eigene Meinung. Also zu den Einschätzungen von Transfermarkt".
"Fangt nicht an mit dem Alter": Max Eberl über Harry Kanes Marktwert
Anscheinend wusste auch Max Eberl über die neuen Marktwerte des Portals direkt Bescheid, denn sofort brachte er Harry Kanes Abstufung ins Spiel: "Ich frage mich, warum Harry Kane abgewertet wird. Kann mir das einer beantworten? Fangt nicht an mit dem Alter..."
Genau das scheint aber der Fall gewesen zu sein: "Transfermarkt" stufte den Bayern-Star von 75 auf 65 Millionen Euro Marktwert - vor allem aufgrund seines Alters. An seiner Leistung kann es nicht gelegen haben: In allen Wettbewerben erzielte Kane 30 Tore in 25 Saisonspielen.
Wie "Transfermarkt" schrieb, war die Abwertung "zu 100 Prozent altersbedingt". Kane kam für rund 100 Millionen Euro 2023 zu den Bayern - eine Investition, die einige Dividenden für die Münchner einbrachte. Zudem sei der 32-Jährige in seiner Altersklasse mit Abstand der wertvollste Spieler: Er sei "so viel wert wie Mohamed Salah, Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois zusammen".
Obwohl die Marktwerte "nur" von Journalisten zusammengestellt werden, sind sie tatsächlich im Fußballbusiness keine unwichtigen Zahlen. Das verriet Max Eberl ebenfalls: Zwar sei es "nur eine Spielerei", doch "witzigerweise – das muss ich sagen – wird das echt als Medium genommen und es wird immer darauf hingewiesen". Das sei "bemerkenswert".