FC Schalke 04: Tragisches Karriereende für 22-jähriges Talent

Weiter erklärt der Mittelfeldspieler: "Aufgrund anhaltender Symptome nach meiner schweren Kopfverletzung in meinem erst dritten Spiel für Schalke im letzten Jahr ist es mir nicht möglich, weiterhin auf professionellem Niveau Fußball zu spielen."

Emotional getroffen bezieht er auf Instagram Stellung: "Es tut weh, diesen Text zu schreiben, und es fällt mir schwer, die Worte für etwas zu finden, für das ich eigentlich keine Worte finden will."

Felix Allgaier: "Werde weiterhin alles dafür geben"

Im März des vergangenen Jahres verletzte sich der Schalker in der U23 schwer - gegen den FC Wegberg-Beeck kam es zu einem brutalen Zusammenprall mit einem Gegenspieler. Erst zwei Monate zuvor wechselte er in die Jugendabteilung der Knappen, um sich langfristig auch in die Profimannschaft zu spielen.

Dieser Schritt wurde dem Talent bei seinem Wechsel nach Gelsenkirchen zugetraut - durch die Verletzung platzte der Traum aber, jetzt auch endgültig. Im Sommer endet sein Vertrag bei Schalke.

Trotz der Hiobsbotschaft ist Allgaier dankbar für die zwei Jahre im Ruhrpott: "Ich bin dankbar, viele tolle Menschen auf meinem Weg kennengelernt zu haben". Und fügte kämpferisch hinzu: "Ich werde nicht aufhören, auf Besserung zu hoffen und weiterhin alles dafür geben. Danke an meine Familie, meine Freunde und alle, die mich unterstützen."