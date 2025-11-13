19 Scorerpunkte: Bühl in bestechender Form

Eingehüllt in eine dicke Decke nahm Klara Bühl die kleine Trophäe für die "Spielerin des Spiels" entgegen und lächelte in die Kamera. Beim irren 3:2 (0:2) gegen den Titelverteidiger FC Arsenal hatte die Fußball-Nationalspielerin alle drei Tore der erfolgreichen Bayern-Aufholjagd vorbereitet. Die Flügelspielerin sammelte wettbewerbsübergreifend bereits ihre Scorerpunkte 17 bis 19 in dieser Saison – mit ihren fünf Toren und 14 Assists ist Bühl sogar die beste Scorerin aus den Top-5-Ligen Europas.

"Eine Vorlage zu geben ist immer cool – schließlich fällt dann ein Tor. Lustig, dass es diesmal gleich drei verschiedene Torschützinnen waren", sagte die 24-Jährige am Ende eines denkwürdigen Champions-League-Abends. An dem erzielten Alara Sehitler (67.), Pernille Harder (80.) und Glodis Perla Viggosdottir (86.) die Tore für die Gastgeberinnen nach dem frühen 0:2-Rückstand durch Emily Fox (5.) und Mariona Caldentey (23.).

Auch im Nationalteam hatte Bühl unlängst ihre Rolle als Unterschiedsspielerin unterstrichen. Im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich traf sie sowohl im Hin- als auch im Rückspiel (1:0/2:2) und ebnete so den Weg ins Endspiel gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien (28. November/2. Dezember).