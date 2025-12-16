Bayern-Frauen im Kampf um das Viertelfinale: "Mindset ist klar"

Nationalspielerin Klara Bühl will sich im Kampf um die direkte Qualifikation für das Champions-League-Viertelfinale nicht vom Geschehen in den Parallelspielen ablenken lassen. "Für uns Spielerinnen ist klar, dass wir uns erst einmal auf unser Spiel fokussieren", betonte die 25-Jährige von Bayern München vor der letzten Partie der Ligaphase gegen Valerenga IF am Mittwoch (21.00 Uhr/Disney+).

"Grundsätzlich ist das Mindset für morgen klar: Wir wollen gewinnen, wir wollen die drei Punkte hier zu Hause holen und dann muss man schauen, wie die anderen gespielt haben", erklärte Bühl. "Wir können nicht beeinflussen, was auf den anderen Plätzen passiert", sagte die Offensivspielerin. Die Mannschaft habe es "nicht in der eigenen Hand", ob sie den Umweg über die Play-offs gehen müsse oder nicht: "Trotzdem wollen wir unter die Top vier kommen, damit wir direkt für das Viertelfinale qualifiziert sind."

Derzeit rangieren die Münchnerinnen mit zehn Punkten auf Platz sechs und sind bereits sicher in der K.o.-Phase. Um den Umweg über die Play-offs noch zu vermeiden, ist der deutsche Double-Gewinner auf gleich mehrere Patzer der Konkurrenz angewiesen.

"Was in den anderen Spielen passiert, haben wir nicht unter Kontrolle", sagte Trainer José Barcala. Sein Team müsse "voll auf das fokussiert sein", was am Bayern Campus passiere. "Wir haben eine echte Herausforderung gegen einen organisierten und kompakten Gegner", erklärte der Spanier und forderte von seiner Mannschaft, "mit Klarheit und Intensität" zu spielen: "Wenn wir nach 90 Minuten unseren Job erledigt haben, dann schauen wir, was in den anderen Spielen passiert ist."