Brand freut sich auf "besonderes" Wiedersehen mit Wolfsburg

Das Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein ist für Fußball-Nationalspielerin Jule Brand kein normales Champions-League-Spiel. "Es ist immer sehr besonders, gegen einen alten Klub zu spielen", sagte die Offensivspielerin von OL Lyonnes vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag (21.00 Uhr/Disney+).

"Ich hatte schöne drei Jahre dort. Es ist schön, wieder bekannte Gesichter zu sehen. Es wird ein gutes Spiel, und ich freue mich darauf", sagte Brand, die im vergangenen Sommer vom VfL zum Rekordsieger der Königinnenklasse gewechselt.

Nicht nur sportlich war das neue Leben in Frankreich eine große Umstellung für die 23-Jährige. "Von der Stadt her ist es auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied. Wolfsburg ist eher wie ein kleines Dorf", so Brand: "Jetzt passiert ein bisschen mehr, es ist mehr los."

Die französische Sprache bleibt noch eine Herausforderung, ansonsten aber kann Brand nur Gutes über ihren neuen Verein berichten: "Das Team hat es mir sehr leicht gemacht, mich hier wohl zu fühlen, es macht Spaß."

In der Champions League liegen Brands neuer und ihr alter Verein gleichauf. Beide Klubs starteten mit zwei Siegen aus zwei Spielen in die neue Saison, die erstmals mit einer Ligaphase und 18 Teams ausgespielt wird.