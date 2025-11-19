Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen immens wichtigen Champions-League-Heimsieg gefeiert, müssen aber um Alexandra Popp bangen.

Eine Woche nach dem 1:3 bei OL Lyonnes gewann der deutsche Vizemeister VfL Wolfsburg gegen Manchester United in der Champions League nach Rückstand mit 5:2 (3:2), dabei humpelte Kapitänin Popp nach einer Stunde mit einer Knieverletzung vom Feld.

Die Niederländerinnen Ella Peddemors (17./37.) und Lineth Beerensteyn (45.+1/65.) sowie Vivien Endemann (90.+6) trafen teils traumhaft für Wolfsburg, nachdem die Ex-Wölfin Fridolina Rolfö (14.) den VfL früh geschockt hatte.

Zudem verkürzte Melvine Malard (45.+2) für die Gäste. Mit neun Punkten aus vier Spielen liegt Wolfsburg voll auf Kurs, um im internationalen Geschäft zu überwintern.

Vor 3817 Fans in der VW Arena ging es Schlag auf Schlag los. Erst bestrafte Rolfö die nachlässige Wolfsburger Abwehr aus kurzer Distanz per Kopf. Dann antwortete Peddemors nach einem Fehlpass von Manchesters Torhüterin mit einem wunderbaren Treffer von der Strafraumgrenze, auch beim zweiten Peddemors-Tor aus gut 25 Metern sah Safia Middleton-Patel nicht gut aus.