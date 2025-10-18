Ex-Nationaltorhüterin Frohms erleidet Kreuzbandriss

Die frühere deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms hat sich in der Champions League einen Kreuzbandriss im hinteren rechten Knie zugezogen. Dies teilte ihr Klub Real Madrid am Samstag mit. Bei der 30-Jährigen werde eine "konservative Behandlung" durchgeführt, damit dürfte Frohms weiteste Teile der restlichen Saison verpassen.

Die frühere Wolfsburgerin, die seit dieser Saison für das Frauenteam der Königlichen spielt, war am Donnerstag im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) früh mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt und verließ das Feld wenig später mit Tränen in den Augen.

Die Vize-Europameisterin von 2022 hatte vor ihrem Wechsel nach Madrid sportlich eine schwierige Zeit erlebt. In der deutschen Nationalmannschaft verlor sie ihren Stammplatz vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris an Ann-Katrin Berger und trat später zurück. Auch im Verein stand sie in der vergangenen Saison nicht mehr im Tor.

Bei Real eroberte sie im Duell mit Kapitänin Misa Rodriguez den Stammplatz, in der Liga und der Königsklasse stand Frohms zwischen den Pfosten.