Knie gegen Kopf: Atléticos Medina erleidet Schädel-Hirn-Trauma

Fußballerin Andrea Medina von Atlético Madrid hat bei ihrem besorgniserregenden Zusammenprall in der Champions League gegen Juventus Turin ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Das gab der spanische Klub einen Tag nach dem 1:2 (1:1) in der Königsklasse bekannt. Die 21-Jährige hatte in der zweiten Halbzeit das Knie einer Gegenspielerin gegen den Kopf bekommen und war bewusstlos auf dem Rasen liegen geblieben.

Nach einer ersten Behandlung auf dem Platz war Medina auf einer Trage liegend abtransportiert worden. "Nachdem ihr Zustand sich stabilisiert hatte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo verschiedene ergänzende Untersuchungen durchgeführt wurden, deren Ergebnisse im Normbereich lagen", teilte Atlético mit: "Nach einer Beobachtungsphase wurde die Spielerin aus dem Krankenhaus entlassen und wird nun das Protokoll für Gehirnerschütterungen der medizinischen Abteilung des Vereins befolgen."