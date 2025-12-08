Königsklasse: Popp und Co. mit "Selbstbewusstsein" nach Madrid

Alexandra Popp und die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg starten angesichts des derzeitigen Erfolgslaufs mit Rückenwind in das richtungsweisende Königsklassen-Duell mit Real Madrid. "Wir können mit Selbstbewusstsein da rangehen", betonte die ehemalige Nationalspielerin mit Blick auf die Champions-League-Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Disney+) in Spanien. Dort könne die Mannschaft "hoffentlich den nächsten Dreier reinholen".

Die Teilnahme an den Play-offs ist den Wolfsburgerinnen, die am Wochenende gegen den SC Freiburg (3:1) den vierten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert hatten, mit neun Punkten auf dem Konto bereits sicher. Nun greift der VfL nach einer Platzierung unter den besten vier Teams und damit nach dem direkten Viertelfinalticket. "Wir freuen uns, es ist ein namhafter Gegner, der da wieder auf uns wartet. Wir haben eine tolle Ausgangslage, die wollen wir nutzen", betonte Trainer Stephan Lerch.

Derzeit liegt Wolfsburg mit noch zwei ausstehenden Spielen auf Rang drei. Mit der bereits sicheren Qualifikation für die K.o.-Runde vor der Reise nach Spanien habe die Mannschaft "nicht den ganz großen Druck, aber wir fahren da hin, um was Zählbares mitzunehmen - im besten Fall drei Punkte. Wir werden alles geben", sagte Lerch, der generell "jedes Spiel" gewinnen wolle: "Warum nicht auch in Madrid?"

Zu einem Duell mit der ehemaligen VfL-Torhüterin Merle Frohms wird es dabei nicht kommen. Die Ex-Nationalspielerin fällt derzeit wegen eines Kreuzbandrisses aus. Die Spanierinnen, für die auch Ex-Nationalspielerin Sara Däbritz aufläuft, liegen als Siebter (sieben Punkte) in der Tabelle noch hinter den Wolfsburgerinnen.