Mehr Mut nötig: Wolfsburg gegen Manchester gefordert

Trainer Stephan Lerch will mit den Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg über mehr Mut den Weg zurück in die Erfolgsspur der Champions League finden. "Ja", gestand der 41-Jährige vor dem vierten Spieltag der neu eingeführten Ligaphase gegen Manchester United am Mittwochabend (18.45 Uhr/Disney+), das habe bei der jüngsten Niederlage in der Vorwoche gegen Rekordsieger OL Lyonnes (1:3) gefehlt: "Den Fehler wollen wir nicht machen."

Viel mehr solle sein Team, bei dem Fußball-Nationalspielerin Sophia Kleinherne vier Monate nach ihrer Oberschenkelverletzung bei der EM in der Schweiz erstmals im Aufgebot steht, dominant auftreten und mehr Ballbesitz haben. "Es ist auch ein anderer Gegner, bei allem Respekt", sagte Lerch über den Tabellendritten der englischen Women's Super League. "Ein hartes Stück Arbeit" erwarte sein Team dennoch.

"Für uns ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel, gerade auch im Hinblick auf die Tabelle", blickte Torhüterin Stina Johannes voraus. Nach drei Spielen liegt Wolfsburg mit sechs Punkten auf dem sechsten Rang voll im Soll, Manchester weist eine bislang makellose Bilanz auf. "Ich glaube, sollten wir uns mit drei Punkten belohnen, dann sieht es erstmal ganz gut aus. Unser Ziel ist es natürlich, weiterhin in der Champions League zu spielen, zu überwintern", sagte Johannes.