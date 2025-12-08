Mit Beerensteyn: Wolfsburg will gute Ausgangslage nutzen

Stürmerin Lineth Beerensteyn steht dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wieder zur Verfügung. Wie Trainer Stephan Lerch am Montagabend verkündete, ist die Niederländerin "fit und einsatzfähig" für das Champions-League-Duell bei Real Madrid am Dienstagabend (18.45 Uhr/Disney+). Beerensteyn hatte zuletzt drei Wochen aufgrund von einer Sehnenreizung pausieren müssen.

Lerch freute sich, schließlich könne die 29-Jährige "mit ihrer Dynamik, mit ihren Abschlussqualitäten dem Spiel eine Richtung geben, Spiele entscheiden". Beerensteyn fühle sich "körperlich und auch mental" gut und sei "jetzt wieder bereit anzugreifen". Im jüngsten Königsklassen-Spiel hatte sie mit einem Doppelpack beim 5:2 über Manchester United überzeugt.

Die Teilnahme an den Play-offs ist den Wolfsburgerinnen mit neun Punkten auf dem Konto bereits sicher. Nun greift der VfL nach einer Platzierung unter den besten vier Teams und damit nach dem direkten Viertelfinalticket. "Wir spielen, um zu gewinnen, und so gehen wir in jedes Spiel rein", sagte Lerch: "Wir wissen, dass wir eine sehr gute Ausgangslage haben und die wollen wir nutzen."

Die Spanierinnen, für die auch Ex-Nationalspielerin Sara Däbritz aufläuft, liegen als Siebter (sieben Punkte) in der Tabelle noch hinter den Wolfsburgerinnen auf Rang drei. Nach dem Duell bei Real geht es im abschließenden Spiel der neu eingeführten Ligaphase gegen den FC Chelsea um Nationalspielerin Sjoeke Nüsken (17. Dezember).