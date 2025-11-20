"Schlag aufs Knie": Lerch gibt Popp-Update nach Torfestival

Die Sorgen um Alexandra Popp konnte Stephan Lerch zumindest ein wenig lindern. "Sie war jetzt nicht mehr schmerzverzerrt im Gesicht, aber da müssen wir jetzt einfach schauen. Es war auf jeden Fall ein Schlag aufs Knie", erklärte der Trainer des VfL Wolfsburg nach dem 5:2 (3:2)-Torfestival gegen Manchester United: "Jetzt müssen wir die Diagnostik abwarten."

Beim wichtigen Champions-League-Heimsieg des Vizemeisters war die Kapitänin nach einer Stunde vom Platz gehumpelt. Unbeeindruckt auch von diesem Rückschlag fertigte der VfL die bis dato makellosen Engländerinnen ab - und hat den Einzug ins Viertelfinale mit neun Punkten aus vier Spielen in der eigenen Hand. "Das war ein großes Spiel und ein großer Sieg für uns", sagte Lerch bei Disney+.

Eine Woche nach dem ernüchternden 1:3 beim Rekordsieger OL Lyonnes meldete sich der zweimalige Titelträger in Europa stark zurück - abgesehen von Abwehrpatzern bei beiden Gegentoren. Vorne aber zeigten sich die Wölfinnen gnadenlos effizient gegen eine erstaunlich wacklige ManUnited-Defensive. Mit je zwei Toren glänzten Ella Peddemors (17./37.) und die als Spielerin des Spiels ausgezeichnete Lineth Beerensteyn (45./65.), zudem traf die eingewechselte Vivien Endemann (90.+6).

"Das war ein verrücktes Spiel. Nach letzter Woche haben wir heute einen sehr guten Job gemacht. Ich bin sehr stolz auf das ganze Team", sagte Beerensteyn. Voller Optimismus blickte die Oranje-Torjägerin voraus auf den Abschluss der Ligaphase bei Real Madrid und gegen den FC Chelsea (9./17. Dezember): "Wenn wir so weitermachen, denke ich, dass es eine richtig schöne Champions-League-Saison für uns wird."