Spanien mit Bonmati, Putellas und Hermoso gegen DFB-Frauen

Angeführt von seinen Topstars Aitana Bonmati und Alexia Putellas geht Fußball-Weltmeister Spanien in die Nations-League-Finalspiele gegen Deutschland. Ebenfalls im 25-köpfigen Kader des Titelverteidigers, den Nationaltrainerin Sonia Bermúdez am Freitag nominierte, steht Angreiferin Jenni Hermoso.

"Deutschland hat ein fantastisches Team. Wir haben den höchsten Respekt vor ihnen und wir sind uns alle sehr bewusst, dass das, was auf uns zukommt, sehr schwierig sein wird", sagte Bermúdez. Das Hinspiel um den Titel in der Nations League steigt am 28. November (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern, die Entscheidung fällt am 2. Dezember (18.30 Uhr/ARD) im Estadio Metropolitano von Madrid.

"Ich unterschreibe kein Unentschieden", sagte Bermúdez mit Blick auf die Aufgabe der Titelverteidigerinnen im Fritz-Walter-Stadion, "ich würde dort gerne gewinnen, hoffentlich mit vielen Toren. Aber kleine Details werden entscheiden." Es ist zudem die Neuauflage des EM-Halbfinales in Zürich, das Spanien in der Verlängerung dank eines Treffers von Bonmati mit 1:0 gewann. Im Endspiel setzte sich dann aber England im Elfmeterschießen durch.