VfL-Torhüterin Johannes bereit für Chelsea-Duell

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können im letzten Spiel der Champions-League-Ligaphase wieder auf Nationaltorhüterin Stina Johannes setzen. Die beiden Einheiten, die die Keeperin mit einer eigens angefertigten Gesichtsmaske bislang absolviert habe, seien gut verlaufen, sagte Trainer Stephan Lerch vor der Partie gegen den FC Chelsea am Mittwoch (21.00 Uhr/Disney+): "Sie fühlt sich gut und ist einsatzfähig, was auch bedeutet, dass sie im Tor stehen wird."

Johannes hatte sich bei einem Zusammenprall im Königsklassen-Spiel bei Real Madrid (0:2) eine Fraktur im Gesicht zugezogen. In der Bundesliga hatte am Samstag Martina Tufekovic beim 1. FC Nürnberg (6:1) für den VfL zwischen den Pfosten gestanden.

Gegen Chelsea hat Wolfsburg, derzeit mit neun Punkten auf Platz sieben, noch eine Mini-Chance, den Sprung unter die Top-Vier zu schaffen und sich damit das Direkt-Ticket für das Viertelfinale zu sichern. Das sei im Team jedoch "kein großes Thema", sagte Lerch. Die Teilnahme an den Play-offs ist den Wölfinnen bereits sicher, für eine direkte Qualifikation für die Runde der besten acht wäre Wolfsburg selbst bei einem Erfolg auf einige Patzer der Konkurrenten angewiesen.

Lerch sieht deshalb "nicht den allergrößten Druck" bei seiner Mannschaft, weil man einen Zwischenschritt schon erreicht habe: "Nun geht es darum, dass wir morgen nicht in den Köpfen haben, unbedingt noch Vierter werden zu müssen. Wir können es mit entsprechender Konstellation noch schaffen, aber das ist überhaupt nicht das Thema." Stattdessen habe sein Team die Chance, die Platzierung noch einmal zu verbessern.

Auch Abwehrspielerin Janou Levels legt den Fokus nicht auf das direkte Weiterkommen. "Irgendwie ist die Möglichkeit noch da, dass wir unter die ersten Vier kommen", sagte die 25-Jährige, "aber erst einmal ist wichtig, dass wir ein gutes Ergebnis holen." Der englische Meister, für den auch Nationalspielerin Sjoeke Nüsken aufläuft, habe eine "Mannschaft mit viel Qualität. Das wird auf jeden Fall nicht leicht."