Wolfsburg peilt Viertelfinale an: "Das ist unser Anspruch"

Der Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg blickt mit Vorfreude auf das anstehende Champions-League-Spiel und will sein Minimalziel erreichen. "Das Viertelfinale ist unser Anspruch, da wollen wir hin. Das ist die Kategorie, die wir uns zutrauen. Wo ich auch glaube, dass das realistisch ist", sagte Trainer Stephan Lerch am Mittwoch vor dem Hinspiel gegen Juventus Turin am Donnerstag (18.45 Uhr/Disney+).

Es ist erst das zweite Pflichtspiel für den VfL in diesem Jahr. Aufgrund zweier witterungsbedingter Absagen konnten sich die Wölfinnen bislang nur im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (2:1) Spielpraxis holen. Juventus steht hingegen bereits bei sechs Pflichtspielen. Ob das ein Nachteil sei, da könne man "in beide Richtungen argumentieren", sagte Lerch. "Wir haben nur ein Spiel in den Knochen, bringen eine gewisse Frische und Hunger mit. Auf der anderen Seite ist da der Rhythmus, da ist Juve sicherlich mehr drin. Was es am Ende ist, werden wir nach Spiel besser bewerten können."

Der VfL will sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche erarbeiten. "Wir haben schon gezeigt, dass wir die Gegner ärgern können", sagte Nationalspielerin Sarai Linder.