Wolfsburg trifft in Lyon auf Ex-Spielerin Brand

Beim Wiedersehen mit den Wolfsburgerinnen darf sich Jule Brand auf viele Umarmungen freuen - doch dann ist Schluss mit der Herzlichkeit. "Es wird schön sein, sie wiederzusehen. Aber", schob VfL-Stürmerin Lineth Beerensteyn hinterher, am Spieltag "sind wir keine Freunde".

Im Sommer war die Nationalspielerin Brand nach drei Jahren in Wolfsburg nach Lyon gewechselt, nun kommt es im Champions-League-Kracher zum Wiedersehen. "Wir wissen alle, wie Jule spielt. Sie ist eine Topspielerin und ich glaube, dass sie richtig in diese Mannschaft reinpasst mit ihren Qualitäten", meinte Beerensteyn, die am Dienstagabend (21.00 Uhr/Disney+) vor ihrem 50. Spiel in der Champions League steht.

"Enorme Qualität" sieht Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch allgemein im "Top-Kader" des Rekordsiegers aus Frankreich: "Deswegen wissen wir, dass wir auch in der Defensive sehr gut zusammenarbeiten müssen, dass wir sehr leidenschaftlich verteidigen müssen." Lerch sieht Lyon in der Favoritenrolle, beide Klubs sind mit der Idealausbeute von sechs Punkten aus zwei Spielen in die neue Ligaphase gestartet.

Dass es im Meisterrennen indes zuletzt eine 2:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt setzte, habe die Stimmung beim VfL nicht nachhaltig beeinflusst. "Viel Zeit ist auch nicht da, um sich darüber zu ärgern", meinte Lerch über die "unnötige" Heimniederlage trotz langer Überzahl, es gehöre zur Entwicklung dazu, "dass wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen."