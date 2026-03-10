Bayern-Coach Barcala mahnt: Kulisse wird HSV "pushen"

Trainer José Barcala von Double-Gewinner Bayern München hat trotz der Favoritenrolle im Viertelfinale des DFB-Pokals vor dem Gegner und der Kulisse gewarnt. "Wir erwarten ein schwieriges Pokalspiel", betonte der 44-Jährige vor dem Duell mit dem Hamburger SV am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky). Diese Partien seien "komplett anders", es sei kein Platz für Fehler. Zudem werde die Atmosphäre im Volksparkstadion "fantastisch" werden: "Sie werden ihr Team pushen."

Auf dem Weg Richtung Titelverteidigung sollen die Bundesliga-Aufsteigerinnen aus Hamburg nicht zum Stolperstein für die Münchnerinnen werden. "Wir müssen es sehr ernst nehmen und auf Kleinigkeiten achten. Es wird sehr fordernd", mahnte Barcala.

Dabei muss der Spanier unter anderem auf Klara Bühl verzichten. Die Offensivspielerin hatte sich im Training des deutschen Nationalteams Anfang März eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur zugezogen und hatte deshalb auch die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) verpasst. Man müsse von Tag zu Tag schauen, sagte Barcala und versicherte: "Wir arbeiten sehr hart, sie so schnell wie möglich zurückzubringen."