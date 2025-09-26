BVB-Frauen vor Bayern-Premiere: "Ein Blick in die Zukunft"

Das Duell mit Bayern München elektrisiert die Fußballerinnen von Borussia Dortmund - aber das DFB-Pokal-Spiel des mit Macht aufstrebenden Drittligisten gegen den Double-Gewinner soll nur der nächste Schritt nach oben sein. "Das ist ein Blick in unsere Zukunft", sagte Abteilungsleiterin Svenja Schlenker dem SID: "Das ist eines unserer größten Spiele bisher. Irgendwann wird es hoffentlich Liga-Alltag." Bundesliga-Alltag, versteht sich.

Am Montagabend (18.30 Uhr/WDR und Sky) bekommen die BVB-Frauen die Gelegenheit, sich im Stadion Rote Erde mit den Besten zu messen. Den weiteren Weg zeichnet Schlenker ganz klar auf: "Wir wollen schnellstmöglich hoch in die zweite Liga, dann in die Bundesliga - und irgendwann werden wir sicher auch über die Champions League sprechen." Denn "die Ambition ist Teil der DNA unseres Vereins, sie steht ganz, ganz oben".

Der BVB spielt derzeit in der Regionalliga West mit einem Kader, der den Rivalen wieder überlegen sein sollte. Auch Trainer Markus Högner kam aus der Bundesliga - von der SGS Essen. Doch Rückschläge gehören zum Lernprozess: Ein Sieg beim SV Deutz wurde zuletzt in ein 0:2 umgewertet, weil die vom Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam gekommene Sara Ito nicht auf dem Spielbericht stand.