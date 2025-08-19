Fünf Jahre nach Gründung seiner Frauenfußballabteilung steht Borussia Dortmund erstmals in der Hauptrunde des DFB-Pokals und hat das große Los gezogen.

In den Play-offs setzte sich der Regionalligist am Dienstagabend im Stadion Rote Erde mit 3:1 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach durch, nun kommt es zu Hause zum Duell mit Titelverteidiger Bayern München. Das ergab die Auslosung im Anschluss an das Spiel in Dortmund.

Die BVB-Frauen, in diesem Jahr in die drittklassige Regionalliga West aufgestiegen, hatten das K.o.-Spiel gegen Gladbach, Zweitligist und Viertelfinalist der vergangenen Saison, durch einen Sieg im Finale des Westfalenpokals gegen den Revierrivalen Schalke 04 erreicht.

Der VfL Wolfsburg, von 2015 bis 2024 in Serie DFB-Pokalsieger, tritt beim Start in den Wettbewerb in Bremen bei Regionalligist ATS Buntentor an.

Die erste Hauptrunde wird vom 27. bis 29. September ausgespielt, das Finale steigt am 14. Mai 2026 wie gewohnt in Köln.