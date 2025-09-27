DFB-Pokal: Rekordgewinner Wolfsburg startet mit Kantersieg

Rekordgewinner VfL Wolfsburg ist mit einem Kantersieg in den DFB-Pokal der Frauen gestartet. Der ehemalige Abonnementsieger, der in der vergangenen Saison erstmals nach zehn Jahren nicht im Finale triumphiert hatte, setzte sich problemlos in der ersten Runde beim Bremer Regionalligisten ATS Buntentor mit 11:0 (4:0) durch.