Fußball
DFB-Pokal: Rekordgewinner Wolfsburg startet mit Kantersieg
Rekordgewinner VfL Wolfsburg ist mit einem Kantersieg in den DFB-Pokal der Frauen gestartet. Der ehemalige Abonnementsieger, der in der vergangenen Saison erstmals nach zehn Jahren nicht im Finale triumphiert hatte, setzte sich problemlos in der ersten Runde beim Bremer Regionalligisten ATS Buntentor mit 11:0 (4:0) durch.
Vivien Endemann (7., Foulelfmeter), Camilla Küver (18.), Guro Bergsvand (42.) und Kessya Bussy (45.) sorgten schon vor der Pause für die Entscheidung. Endemann (48.), Svenja Huth (59.), Anny Kerim-Lindland (67.), Bussy (68.), Smilla Vallotto (71.), Linnea Saelen (74.) und Cora Zicai (80.) erhöhten nach dem Seitenwechsel.