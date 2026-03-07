Eintracht-Sportdirektorin Peter träumt von zwei Titeln

Babett Peter glaubt trotz schwieriger Aufgaben an die Chance, die Saison mit zwei Titeln für Eintracht Frankfurt zu beenden. Im Viertelfinalduell des DFB-Pokals mit Rekordsieger VfL Wolfsburg sieht die neue Sportdirektorin die Eintracht-Frauen als ebenbürtig. "Wer in das Spiel als Favorit geht, ist erstmal nur auf dem Papier gegeben. Der Pokal hat manchmal seine eigenen Gesetze", sagte die ehemalige Welt- und Europameisterin (37) in einer Medienrunde.

Neben dem nationalen Pokal haben die Frankfurterinnen auch im neu geschaffenen Europa Cup als Halbfinalistinnen noch die Chance, den ersten großen Titel seit der Fusion aus dem 1. FFC Frankfurt und der Eintracht einzufahren. In der Runde der letzten vier trifft Frankfurt auf BK Häcken aus Schweden. Zunächst steht das Hinspiel zu Hause am 25. März an.

Es herrsche "Riesenfreude, es ist ein Riesenhighlight", sagte Peter: "Ich weiß gar nicht, ob immer allen intern bewusst ist, was für eine Riesenchance das ist. Wir haben die Möglichkeit, als erste Mannschaft auf diesem Pokal zu stehen." Es werde gegen die Norwegerinnen nicht einfach, aber die Eintracht besitze eine "gute Chance, ins Finale zu kommen".

Zuvor sieht die SGE aber auch im Spiel gegen den elfmaligen Pokalsieger Wolfsburg kommenden Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) ihre Chance und wolle "einfach in die nächste Runde einziehen", sagte die Rio-Olympiasiegerin Peter: "Wir werden alles daran setzen, dass wir als Sieger vom Platz gehen."