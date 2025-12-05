Umfrage: Noch kein WM-Fieber bei den Deutschen

Die Deutschen sind mehrheitlich noch nicht im WM-Fieber. Etwas mehr als ein halbes Jahr vor Beginn der Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026) in den USA, Kanada und Mexiko gaben bei einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv 38 Prozent der befragten Personen an, sich auf das XXL-Turnier zu freuen. 58 Prozent der 1000 Teilnehmenden empfinden demnach noch keine Vorfreude.

Dies liegt vor allem an der für Europa ungünstigen Sendezeit. Weil die meisten Spiele in Deutschland am späten Abend oder in der Nacht zu sehen sein werden, gaben 41 Prozent an, kein Spiel verfolgen zu wollen. 29 Prozent möchten sich zumindest die deutschen WM-Partien ansehen, 27 Prozent betonten, sich auch die für anderen Spiele zu interessieren.

31 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass die Erweiterung des Teilnehmerfelds von 32 auf 48 Mannschaften attraktiv sei. 15 Prozent sind gegensätzlicher Meinung, 53 Prozent standen dem gleichgültig gegenüber.