Der französische Champions-League-Teilnehmer Olympique Marseille hat zwei Fußball-Stars nach einer brutalen Kabinenschlägerei auf die Transferliste gesetzt.

Der erfahrene französische Nationalspieler Adrien Rabiot (30) und der englische U21-Nationalspieler Jonathan Rowe (22) haben beim Vize-Meister keine Zukunft mehr.

"Was geschehen ist, war extrem schwerwiegend und gewaltsam, etwas, das ich noch nie erlebt habe", sagte OM-Präsident Pablo Longoria in einem "AFP"-Interview.

"Das ging weit darüber hinaus, was in einem Fußball-Klub oder einer anderen Organisation akzeptabel wäre." Selbst bei den schlimmsten Schlägereien gebe es Regeln, aber "nicht in diesem Fall".

Der Vorfall hatte sich nach der 0:1-Niederlage bei Stade Rennes zum Saisonauftakt ereignet. "Ich war nicht in der Kabine", sagte Longoria, "aber wie mir berichtet wurde, war es unglaublich, brutal, aggressiv und über alle Grenzen."