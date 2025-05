DFB-Elf: Wessels neu im Trainerteam

Noch ein neues Gesicht im Trainerteam von Julian Nagelsmann bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Der frühere Bayern-Torwart Stefan Wessels unterstützt ab sofort Torwartcoach Andreas Kronenberg. Wessels ersetzt Michael Fuchs, der sich künftig aus Gründen des besseren Zeitmanagements auf seine Tätigkeit bei der Frauen-Nationalmannschaft und die Torwarttrainer-Ausbildung beim Deutschen Fußball-Bund konzentrieren wird. Das teilte der DFB mit.

Wessels ist die zweite Neubesetzung in Nagelsmanns Stab innerhalb kurzer Zeit. Zuletzt hatte bereits Co-Trainer Sandro Wagner verkündet, dass er den DFB verlassen werde. Für den künftigen Coach des Bundesligisten FC Augsburg stößt nach dem Final Four der Nations League der frühere Profi Benjamin Hübner von der TSG Hoffenheim zum Verband.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Wessels, "der den DFB sehr gut kennt und seit Jahren schon erfolgreich unsere besten Nachwuchstorhüter trainiert", sagte Kronenberg vor der Zusammenkunft der DFB-Auswahl vor dem Miniturnier in der Nationenliga am Freitag in Herzogenaurach. Wessels sprach von einer "großartigen Chance, mit den besten Torhütern Deutschlands arbeiten zu dürfen. Ich habe im vergangenen Jahr schon ein wenig bei der Nationalmannschaft EM-Luft schnuppern dürfen. Das hat Lust auf viel mehr gemacht."

Damals hatte der 46-Jährige seinen Kollegen Fuchs kurzzeitig in der Vorbereitung auf die EURO vertreten, als Fuchs mit der Frauen-Nationalmannschaft parallel EM-Qualifikationsspiele bestritt. Kronenberg bedankte sich bei Fuchs für dessen "hervorragende Arbeit" und betonte: "Für den DFB ist es ein großer Gewinn, dass er sich künftig noch stärker in der Ausbildung einbringt."

Der ehemalige U21-Nationalspieler Wessels gewann mit dem FC Bayern 2001 die Champions League und den Weltpokal, zudem wurde er mit den Münchnern dreimal deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. 2012 beendete er bei Odense BK in Dänemark seine Karriere. Im Anschluss arbeitete Wessels unter anderem als Torwarttrainer für zahlreiche Junioren-Nationalmannschaften des DFB, zuletzt für die U20.