DFB-Frauen: Schulze Solano nachnominiert

Abwehrspielerin Bibiane Schulze Solano ist vor dem Nations-League-Duell der deutschen Fußballerinnen mit Spanien nachnominiert worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Demnach plagen Camilla Küver und Sydney Lohmann "muskuläre Beschwerden", die derzeit noch abgeklärt werden würden.

Das Trainerteam habe sich deshalb dazu entschlossen, den Kader auf ein 24-köpfiges Aufgebot zu erweitern. Schulze Solano werde am Abend in Frankfurt erwartet. Am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) trifft die DFB-Elf im Final-Hinspiel in Kaiserslautern auf Spanien, das Rückspiel findet am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) in Madrid statt.