DFB-Frauen veranstalten öffentliches Training

Zur Einstimmung auf die Finalrunde der Nations League absolvieren die deutschen Fußballerinnen ein öffentliches Training in Düsseldorf. Die erste Einheit der Auswahl von Bundestrainer Christian Wück nach der EM findet am 20. Oktober ab 16.30 Uhr im Paul-Janes-Stadion in der NRW-Landeshauptstadt statt.

Im Anschluss soll es Möglichkeiten für Autogramme und Selfies mit den Spielerinnen geben. Die Teilnahme ist für Fans kostenlos, allerdings müssen Eintrittskarten ab Montag (10.00 Uhr) online über das DFB-Ticketportal gebucht werden.

In Düsseldorf bestreiten die DFB-Frauen ihr Halbfinal-Hinspiel der Nations League am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) gegen Frankreich, das Rückspiel steht vier Tage darauf in Caen an.